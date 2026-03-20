«Слети отсюда!»: птицы подрались за лучший вид на Владивосток

Сотрудники национального парка в Приморье поделились кадрами выяснения отношений между двумя видами хищных птиц. Площадкой для разборок стал живописный утес, откуда открывается вид на Золотой и Русский мосты, сообщила пресс-служба нацпарка «Земля леопарда».
«Главными героями ролика оказались — восточный канюк и зимняк. На кадрах один из “драчунов” в полете сгоняет другого с понравившегося места. Подобная “драка” является своеобразной игрой, во время которой хищники пытаются не уступить излюбленное место сопернику», — говорится в сообщении.
Почему ястребиных так привлекает этот конкретный участок побережья, орнитологи пока могут только догадываться. Наиболее вероятная версия связана с отличным круговым обзором: с высоты полуострова открывается панорама на значительную территорию, что критически важно для птиц, высматривающих добычу.
