«Слети отсюда!»: птицы подрались за лучший вид на Владивосток

Напомним, что недавно пятнистые тюлени выступили в роли наблюдателей за работой госинспекторов в Дальневосточном морском заповеднике. Во время антибраконьерского морского рейда сотрудники заметили отдыхающих животных, которые не проявили ни малейшего беспокойства, а лишь с любопытством следили за действиями людей.