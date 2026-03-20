Российские военные при освобождении Красноармейска в Донецкой народной республике зашли в город незамеченными, заявил командир роты Александр Работалов, его слова приводит Минобороны РФ.
Военнослужащий уточнил, что Вооружённые силы Украины не понимали, куда «пропадают» их бойцы.
«Протоптали мы себе очень сложную, очень долгую тропинку, эту задачу мы выполнили. Через населённый пункт Зверево, через Леонтовичи, обходили противника малыми группами. Противника вводили в заблуждение. Противник не понимал, откуда мы взялись. Не было у него понимания, где люди у них пропадают — были на связи и пропадают внезапно», — рассказал командир.
Напомним, в начале декабря президенту Российской Федерации Владимиру Путину доложили об освобождении Красноармейска в Донецкой народной республике, а также Волчанска в Харьковской области. Путин подчеркнул, что успехи ВС РФ в Красноармейске обеспечат поступательное решение всех задач.
Ранее сообщалось, что в Харьковской области было выявлено и ликвидировано четыре расчёта БПЛА противника, которые наносили удары по мирному населению в Белгородской области.