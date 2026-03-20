В Новосибирской области должна снизиться стоимость ОСАГО

ЦБ подготовил выгодные предложения, однако до прежних значений страховка не вернётся.

Источник: НДН.ИНФО

Центральный банк РФ представил проект указания, предусматривающий значительное снижение территориального коэффициента ОСАГО для жителей Новосибирской области в связи с успешной борьбой с недобросовестными практиками на рынке. Согласно документу, для Новосибирска коэффициент может снизиться с 3,12 до 2,34.

Изменения коснутся и других крупных городов области: в Бердске показатель планируют уменьшить с 2,48 до 1,86, в Искитиме — с 2,32 до 1,74. Для остальных населённых пунктов и сельских территорий региона предложено снижение с 2 до 1,5.

Основной причиной пересмотра тарифов стала активизация работы по борьбе с мошенничеством в сфере автострахования. Только в конце прошлого года по заявлениям страховых компаний в Новосибирской области было возбуждено 122 уголовных дела. В начале 2026 года тенденция усилилась: за январь и февраль правоохранители инициировали еще 37 расследований.

Новосибирск долгое время находился в «красной зоне» рейтинга Российского союза автостраховщиков из-за высокой активности «автоюристов» и частых случаев фальсификации ДТП, что напрямую влияло на стоимость полисов для добросовестных водителей.

Татьяна Картавых