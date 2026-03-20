Иранская армия впервые применила против Израиля новейшее оружие: о чем идет речь

«Впервые была применена система Nasrallah (усовершенствованная и управляемая ракета Qadr)», — цитируют КСИР журналисты.
О том, какие объекты были поражены новыми ракетами, не уточняется.
Накануне, напомним, Иран сообщил о нанесении ударов по стратегическим объектам на севере Израиля. По данным источника, атаке подверглись электростанция и нефтеперерабатывающий завод в городе Хайфа.
Новый виток военного обострения произошел после того, как израильские ВВС атаковали крупнейший газоперерабатывающий завод Ирана. Этот объект обеспечивает около 40% всего газового производства страны. Атака на иранский завод была проведена при согласовании с США как сигнал Тегерану. По некоторым данным, возможны новые удары по объектам иранской инфраструктуры.
Впрочем, сам глава Белого дома пошел на попятную и заявил, что ничего не знал об израильском ударе. После этого премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху начал выгораживать своего старшего партнера. Он заявил, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) наносила удары по газовым объектам Ирана самостоятельно, однако по просьбе президента США Дональда Трампа пока воздержится от новых подобных атак.
Уже потом, как писал сайт KP.RU, на встрече с премьер-министром Японии Санаэ Такаити в Белом доме Трамп заявил, что предупредил Нетаньяху о недопустимости ударов по нефтегазовым объектам в Иране. Он заверил, что США и Израиль действуют независимо, но при этом координируют свои усилия.
До этого, 18 марта, Вооруженные силы Ирана нанесли ракетный удар по промышленному городу Рас-Лаффан в Катаре, где расположен крупнейший в мире комплекс по производству сжиженного природного газа. Это стало ответом на иранский газоперерабатывающий завод.
Вместе с тем, 19 марта на встрече в Эр-Рияде главы МИД 12 арабских и исламских стран назвали удары Ирана по арабским странам Персидского залива неоправданными и призвали прекратить атаки. Действия Тегерана главы МИД назвали «агрессией» и подтвердили, что у них тоже есть право на самооборону.
Ранее военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции нанесли удары по американским военным базам в Кувейте, ОАЭ и Бахрейне. На базе «Минхад» были поражены командные пункты, топливные резервуары и ангары для техники, на базе «Аль-Адаири» — радары и центральная площадка для авиации.