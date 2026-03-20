Иранская армия впервые применила против Израиля новейшее оружие: о чем идет речь

Впрочем, сам глава Белого дома пошел на попятную и заявил, что ничего не знал об израильском ударе. После этого премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху начал выгораживать своего старшего партнера. Он заявил, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) наносила удары по газовым объектам Ирана самостоятельно, однако по просьбе президента США Дональда Трампа пока воздержится от новых подобных атак.