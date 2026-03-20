Бой в грязи: ситуация в Константиновке подошла к главной точке

Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук в беседе с aif.ru оценил баланс сил ВС РФ и украинской армии на константиновском направлении, раскрыл особенность ситуации и сложности, с которыми приходится там сегодня сталкиваться российским бойцам.
«Безусловно, возле Константиновки перевес сегодня на нашей стороне. Активного штурма нет, потому что мы стараемся избежать лишних потерь. Противник же испытывает острую нехватку во всём: в боеприпасах, в личном составе, в технике и вооружении», — отметил Матвийчук.
Что касается особенности ситуации и местности под Константиновкой, добавил военный эксперт, то там сейчас достаточно тяжёлый грунт, идут паводки, размокли суглинки — «грязи по колено».
«Из-за этого ни для российской пехоты, ни для колёсной техники нет простора, чтобы развернуться. Нам приходится реально оценивать доступные участки, чтобы сковывать противника и сосредоточивать свой огонь и усилия в обороне. В то же время этот район густонаселён и насыщен промышленностью. Там и шахтные выработки, и действующие шахты, и терриконы. По сути, это мощный промышленный район, чем-то напоминающий Мариуполь по плотности промышленных объектов», — сказал Матвийчук.
Ранее Матвийчук проинформировал, что российские бойцы контролируют все подъезды к Константиновке, сам населенный пункт находится под непрерывным огневым воздействием ВС РФ. Военный эксперт констатировал, что оперативное окружение Константиновки в скором времени перерастет в тактическое, после чего последует освобождение города.
Напомним, советник главы республики ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что российские военные подорвали две дамбы у Константиновки, чтобы нарушить логистику ВСУ. Кроме того, по его данным, ВС РФ рассекли украинскую группировку в районе населенного пункта Ильиновка, расположенного на южных окраинах Константиновки.