Будет удобно и пассажирам, и водителям

Об этом пилотном проекте 12 марта на пресс-конференции в Омском городском пресс-клубе рассказали директор департамента транспорта города Вадим Кормилец, директор АО «Пассажирсервис» Алексей Васильев, директор АО «Пассажирское предприятие № 8» Марат Саликов и депутат Омского горсовета от партии «Единая Россия», председатель комитета по вопросам транспортной инфраструктуры Юрий Арчибасов.
«К этому нас подтолкнул в том числе опыт других городов. Для примера, на сегодняшний день полностью — 100 процентов безналично — работает весь пассажирский транспорт в Москве, Санкт-Петербурге, Ярославле, Перми, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде», — пояснил Вадим Кормилец.
Так как это пилотный проект, то нужно было решить, какой из городских маршрутов станет первой ласточкой. Как отметил директор департамента транспорта, маршрут № 24 удобен во всех отношениях: у него хорошая заполняемость салона, он захватывает и правую, и левую части города и проходит через его центр, то есть эту систему опробует достаточно большое количество омичей. Сегодня на этом маршруте работает 15 автобусов с интервалом примерно 10−12 минут, все автобусы оснащены валидаторами.
Что даст реализация этого проекта? Как отметил Вадим Кормилец, есть два преимущества. Первое — обеспечение безопасности поездок, водитель не станет отвлекаться на обилечивание пассажиров, а будет выполнять только свои функции. То есть, как пояснил директор департамента, бумажные билетики на этом маршруте водитель давать не будет. Второе — пассажиру не надо брать с собой бумажные наличные деньги или не нужно будет передавать через весь салон наличку водителю.
Юрий Арчибасов добавил, что есть ещё один несомненный плюс для пассажира — это стоимость проезда. За наличный расчёт поездка обойдётся в 47 рублей, за безналичный — на 7 рублей дешевле, то есть 40 рублей за одну поездку.
«Безналичная оплата проезда, безусловно, найдёт своё дальнейшее распространение. Мы планируем на постоянной основе оставить 24-й маршрут, а впоследствии подключать в проект и другие маршруты. То есть этот опыт масштабировать уже дальше», — подчеркнул Вадим Кормилец. Конечно, после запуска проекта будет собираться статистика в еженедельном формате, будут оцениваться его результаты. Но и сейчас уже можно сказать, что безналичная форма оплаты в целом лидирует. По словам Вадима Кормильца, наличной формой оплаты проезда пользуются менее пяти процентов перевезённых пассажиров, и этот показатель продолжает снижаться.
Все автобусы, работающие на 24-м маршруте, к указанной дате будут оснащены информационными объявлениями. Информация о том, что данный автобус работает только по безналичной форме расчёта, будет как внутри салона, так и снаружи — справа от входной двери. На пресс-конференции Вадим Кормилец показал, как примерно будут выглядеть эти объявления. А вот директор АО «Пассажирское предприятие № 8» Марат Саликов добавил, что в салоне автобуса также будут звучать объявления для пассажиров.
Алексей Васильев напомнил, какие формы безналичной оплаты проезда сейчас существуют. «На 24-м маршруте, как и на остальных маршрутах, действуют одни и те же виды безналичной оплаты — это банковская карта, карты “Омка”, единая карта омича, куар-код, NFC-технологии. Но хотелось бы сразу обратить внимание пассажиров на то, что к оплате не будут приниматься банковские карты с просроченным сроком действия, чтобы потом не возникла ситуация, когда пассажиру нечем заплатить», — подчеркнул руководитель АО «Пассажирсервис». Это, по его словам, связано с техническим моментом, при котором есть риск, что перевозчик может не получить оплату по таким картам.
Марат Саликов отметил, что на 24-м маршруте, как, в принципе, и на всех остальных городских автобусных маршрутах, работают контролёры. В линию ежедневно выходят 12 групп. Юрий Арчибасов напомнил, что сегодня штраф за безбилетный проезд составляет тысячу рублей за первое правонарушение и две тысячи рублей за второе подобное нарушение.
«За прошлый год есть статистика, но, на наш взгляд, она далека от реальности, потому что службу контроля необходимо увеличивать. У нас нет задачи человека оштрафовать, есть задача его предупредить о том, что проезд необходимо оплатить. Тогда наказание не последует. Если люди не будут оплачивать проезд в большем проценте, соответственно, затраты предприятия лягут на других пассажиров. Администрация города делает всё, для того чтобы пассажиру было удобнее, комфортнее и дешевле ездить в общественном транспорте. Но дешевле не получится, если будут люди, которые хотят ездить бесплатно», — высказался председатель профильного комитета горсовета.
Остаётся добавить, что помимо перечисленных безналичных способов оплаты ещё есть вариант оформить в приложении «Омка» виртуальную электронную карту «Омка». В целом пополнить «Омку» можно в 47 почтовых отделениях города, а также в банковских приложениях.
Фото пресс-службы администрации г. Омска (автор — Владимир Казионов).