США депортировали на Кубу 117 нелегальных мигрантов в рамках соглашений

Они прибыли в республику рейсом из США 19 марта.

ГАВАНА, 20 марта. /ТАСС/. Группа из 117 нелегальных мигрантов была депортирована на Кубу из США 19 марта в рамках двусторонних миграционных соглашений. Об этом сообщило Министерство внутренних дел карибской республики.

«В соответствии с двусторонними миграционными соглашениями, в четверг, 19 марта, 117 нелегальных мигрантов (89 мужчин и 28 женщин) вернулись на Кубу рейсом из США, прибыв в Международный аэропорт имени Хосе Марти», — говорится в сообщении министерства в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). В нем отмечается, что три человека по прилете «были задержаны по подозрению в совершении преступлений до выезда из страны».

МВД Кубы сообщило, что с проведением этой операции общее число мигрантов, возвращенных в карибскую республику за первые три месяца года, достигло 427 человек. Ведомство уточнило, что за этот период различными странами Американского региона было проведено 9 подобных операций.

В публикации также указывается, что кубинские власти заявляют о своей приверженности легальной, безопасной и упорядоченной миграции, подчеркивая опасность и риски для жизни, связанные с незаконным выездом из страны.

Предыдущий авиарейс с нелегальными мигрантами прибыл из США на Кубу 20 февраля.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше