США депортировали на Кубу 117 нелегальных мигрантов в рамках соглашений

«В соответствии с двусторонними миграционными соглашениями, в четверг, 19 марта, 117 нелегальных мигрантов (89 мужчин и 28 женщин) вернулись на Кубу рейсом из США, прибыв в Международный аэропорт имени Хосе Марти», — говорится в сообщении министерства в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). В нем отмечается, что три человека по прилете «были задержаны по подозрению в совершении преступлений до выезда из страны».