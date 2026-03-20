В Красноярске благоустроят площадь перед ГорДК

В этом году в Красноярске благоустроят территорию около Культурного Центра на Высотной. Работы начнутся после 9 мая и пройдут в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». [caption id= «attachment_362648» align= «alignnone» width= «1200»] Фото: admkrsk.ru[/caption] Концепцию обновления разработали на основе мнений красноярцев и экспертов-урбанистов. Всего за проект преображения общественного пространства проголосовало около 30 тысяч жителей района.​ [caption id= «attachment_362645» align= «alignnone» width= «1200»] Фото: admkrsk.ru[/caption] Перед зданием Культурного Центра оборудуют площадь, вымощенную тротуарной плиткой. По всей территории проведут систему освещения, установят скамьи, уличные стулья, столы и качели с навесами. На участке высадят деревья и кустарники, а также оформят клумбы с цветами и многолетними растениями. Наконец-то ГорДК станет зелёным оазисом культуры Октябрьского района. Площадь ждут перемены, начиная от брусчатки, в виде клавиш пианино, заканчивая современной крытой сценой для официальных мероприятий и выступлений лучших красноярских коллективов, — рассказала директор Культурного Центра на Высотной Лада Богряцова. [caption id= «attachment_362649» align= «alignnone» width= «1200»] Фото: admkrsk.ru[/caption] Напомним, что жители Красноярского края уже сейчас могут предложить объекты для благоустройства в 2027 году.