Пенсионные накопления можно получить досрочно: финансист разъяснила правила

Финогенова: россияне с 1967 года рождения могут досрочно получить часть пенсии.

Источник: Комсомольская правда

Россияне, рожденные после 1967 года, могут получить единовременные выплаты пенсионных накоплений. За них работодатели отчисляли 6% на накопительную часть до 2014 года. Об этом заявила профессор кафедры РЭУ Юлия Финогенова.

Финансист уточнила, что также накопления могут получить мужчины 1953−1966 и женщины 1957−1966 годов рождения. За них с 2002 по 2004 год платили 2% на накопительную часть.

«Граждане, имеющие право на накопительную пенсию, могут обратиться за ее назначением на пять лет раньше текущего пенсионного возраста: в 55 лет — женщины и в 60 лет — мужчины», — сказала профессор в интервью «Прайм».

По словам Финогеновой, всю сумму единовременно могут забрать те, чьи накопления не превышают 10% от федерального прожиточного минимума пенсионера. Если сумма накоплений превышает этот порог, выплата будет ежемесячной и пожизненной.

Ранее KP.RU сообщал, кто сможет получить все пенсионные накопления в 2026 году. Речь идет о деньгах, которые копились на счетах работников с 2002 по 2013 годы. Ожидается, что 706 тысяч россиян смогут единовременно забрать свои пенсионные накопления.