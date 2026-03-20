Берег острова Татышев в Красноярске укрепят до конца лета 2026 года

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Продолжаются работы по укреплению береговой линии острова Татышев.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Продолжаются работы по укреплению береговой линии острова Татышев.

На данный момент подрядчик уже завершил устройство нижнего слоя — так называемой укрепительной призмы. Для этого использовали более 8 тысяч кубометров камня.

В дальнейшем специалисты приступят к укладке геотекстиля — прочного материала, который применяется для укрепления грунта и защиты конструкций. После этого откос берега отсыпят песчано-гравийной смесью. Для повышения надежности такую конструкцию выполнят в два слоя, а затем завершат работы финальной отсыпкой камнем.

Всего планируется укрепить 315 метров береговой линии, сообщает департамент градостроительства Красноярска. Работы выполняет компания «ВЕГА», завершить их планируют к концу августа 2026 года.

