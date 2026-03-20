В Казахстане пройдет национальный чемпионат по киберфутболу

Каждый сможет побороться за место в национальной команде.

Источник: Baigenews

В Казахстане состоится национальный чемпионат по киберфутболу, по итогам которого будет сформирована сборная для участия в международных турнирах под эгидой FIFA, передает BAQ.KZ.

О проведении соревнований объявила Казахстанская федерация футбола. Турнир пройдет в трех дисциплинах: «eFootball» (Console), «Rocket League» и «eFootball» (Mobile). Матчи запланированы на 6, 20 и 27 апреля.

Принять участие в чемпионате смогут все желающие, что дает шанс каждому побороться за место в национальной команде.

Победители турнира представят Казахстан в отборочных соревнованиях. Далее команды примут участие в лиге FIFAe Nations League, по итогам которой определятся участники континентальных квалификаций.

Финальным этапом станет чемпионат мира, который пройдет в Саудовской Аравии.