Железногорец оборудовал в обычной квартире наркоферму (видео)

В Железногорске Красноярского края полицейские ликвидировали подпольную наркоферму в жилой квартире.
Установлено, что ее оборудовал 37-летний мужчина, который еще в 2022 году задался целью получить незаконный доход путем продажи запрещенных веществ. Для реализации плана железногорец превратил свою квартиру в высокотехнологичную теплицу, через интернет заказывал семена конопли, а удобрения и необходимое оборудование (от ламп до систем вентиляции) — покупал в садовых магазинах и на маркетплейсах.
«Подозреваемый был задержан в подъезде своего дома в результате спланированной операции. При личном досмотре и в ходе обыска в его квартире полицейские обнаружили целую “производственную линию” по подготовке наркотика к продаже. Всего из незаконного оборота изъято: 150 спичечных коробков с веществом растительного происхождения, стеклянная банка, пластиковые контейнеры и таз, наполненные готовым “продуктом”, а также растения, находившиеся в процессе сушки. Согласно результатам экспертизы, изъятое вещество является марихуаной. Общая масса составила 918,072 гр, что является крупным размером», — рассказали в ГУ МВД.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере» и избрали ему меру пресечения в виде домашнего ареста.
