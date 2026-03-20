СК10: почти 40% россиян мечтают получать доход, не работая

Там также отмечается, что большинство респондентов (60%) устроил бы доход в 300 тыс. рублей в месяц, 21% опрошенных хотели бы зарабатывать 500 тыс. рублей, еще 19% — 1 млн рублей. При этом, отмечают авторы исследования, среди приоритетов россиян преобладают семейные ценности. Так, 30% участников исследования поделились, что могли бы жить в съемном жилье, но в согласии с любимым человеком. Почти столько же (29%) мечтают о том, чтобы путешествовать и постоянно менять место жительства. При этом 20% россиян хотели бы жить в своей квартире даже без пары.