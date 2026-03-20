СК10: почти 40% россиян мечтают получать доход, не работая

СОЧИ, 20 марта. /ТАСС/. Порядка 40% жителей России хотели бы получать доход, не работая, чтобы чувствовать себя счастливыми, следует из результатов исследования компании СК10, с которыми ознакомился ТАСС.
При этом 47% россиян уже чувствуют себя счастливыми людьми, но еще 22% не хватает для этого ощущения собственного жилья, приобретенного без обязательств по ипотеке. Аналитики компании в рамках исследования в преддверии Международного дня счастья 20 марта провели опрос среди 1,2 тыс. человек со всей России.
«47% жителей страны признались, что чувствуют себя счастливыми людьми. На вопрос, что вам нужно для счастья, респонденты отметили, что хотели бы не работать, но получать доход — 39%. Еще столько же рассказали, что для того, чтобы чувствовать себя счастливыми, им нужно взаимопонимание в семье. А 22% хотели бы обладать своей квартирой без необходимости выплачивать ипотеку», — говорится в материалах исследования.
Там также отмечается, что большинство респондентов (60%) устроил бы доход в 300 тыс. рублей в месяц, 21% опрошенных хотели бы зарабатывать 500 тыс. рублей, еще 19% — 1 млн рублей. При этом, отмечают авторы исследования, среди приоритетов россиян преобладают семейные ценности. Так, 30% участников исследования поделились, что могли бы жить в съемном жилье, но в согласии с любимым человеком. Почти столько же (29%) мечтают о том, чтобы путешествовать и постоянно менять место жительства. При этом 20% россиян хотели бы жить в своей квартире даже без пары.