Кондратьев объяснил появление дронов над домами Хегсета и Рубио в США

Так он прокомментировал инцидент в Вашингтоне, где были зафиксированы неопознанные дроны вблизи военной базы «Форт Лесли Макнейр». Объект расположен в закрытом поселке. Когда возникла опасность с воздуха, там находились семьи госсекретаря Соединенных Штатов Марко Рубио и главы Пентагона Пита Хегсета. Сообщалось, что близких американских чиновников из-за происшествия переместили в другое место.
«Это показательная ситуация. Американцы столкнулись ровно с тем же, с чем столкнулась Российская Федерация после начала специальной военной операции. Дроны вовсе не обязательно должны прилетать с территории государства, с которым у тебя конфронтация. Их можно привезти на любом автомобиле, и они могут подняться в воздух буквально из-под носа», — сказал Кондратьев.
Военный эксперт констатировал, что в данном случае уместно вспомнить операцию «Паутина».
«Многие тогда думали: “Это происходит где-то в России, с нами такого никогда не случится”. Именно эта расслабленность привела к тому, что Дубай больше не является островком экономической и любой другой безопасности. Многие страны Персидского залива тоже теперь далеко не безопасны. Теперь и США столкнуться с абсолютно той же проблемой: угроза будет исходить не извне, а изнутри. Это принципиально иной вызов, и к нему они совершенно не готовы», — подытожил Кондратьев.
Ранее Кондратьев сообщил, что беспилотники, которые были зафиксированы вблизи военной базы «Форт Лесли Макнейр» в Вашингтоне, могли запустить радикалы с территории США.