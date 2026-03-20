Бегут в панике: после взрывов образовались пробки на выезд из Тель-Авива

Жители Тель-Авива покидают город из-за боязни ударов Ирана и в качестве молчаливого протеста из-за продолжения войны на Ближнем Востоке. Об этом aif.ru заявил политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев.
Накануне Иран нанес мощный ракетный удар по Тель-Авиву. Кадры с иранскими ракетами в небе появились в Сети. Корпус стражей исламской революции назвал эти удары местью за убийство секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани.
«Огромное количество автомобилей из Тель-Авива двигаются из города, есть огромные пробки. С одной стороны, это попытка избежать ракетных ударов Ирана. С другой это показывает, что жители не верят, что Тель-Авив и руководство страны может защитить людей. Я считаю, это своеобразный молчаливый протест против военных действий со стороны Израиля», — отметил Перенджиев.
Политолог добавил, что жители Тегерана, наоборот, остаются на месте и «готовы разделять судьбу друг с другом и руководством страны, которое остается в столице».