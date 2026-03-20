МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Ветеринары призвали москвичей обработать питомцев от клещей в связи с установлением в городе устойчивых теплых температур. В солнечную погоду насекомые оживляются быстрее, сообщили ТАСС в ГБУ «Мосветобъединение».
«Сезон клещей» в Московском регионе можно считать открытым, начинать обработки питомцев специалисты ГБУ «Мосвеобъединение» советовали еще в первых числах марта, не дожидаясь прихода устойчивого тепла. Если же питомцы еще не получили профилактическую обработку, стоит сделать это немедленно", — рассказал собеседник агентства.
По его словам, клещи просыпаются при 2 градусах тепла и становятся активны при устойчивых 5−7 градусах тепла. Насекомые могут появиться на первых проталинах, в солнечную погоду они оживляются еще быстрее.
Собеседник добавил, что для обработки питомцев наиболее эффективными считаются средства в виде таблеток или капель на холку. Ошейники, спреи и шампуни обычно используются как дополнительное, а не основное средство обработки. «Препараты от клещей начинают оказывать защитное действие практически сразу после применения. Длительность защиты может варьироваться у разных средств, необходимо внимательно читать инструкцию и учитывать это», — подчеркнул собеседник агентства.
В случае, если питомец находится в раннем возрасте или его обрабатывают впервые, следует проконсультироваться с ветеринарным специалистом о выборе препарата из-за индивидуальных особенностей животного. Необходимо проводить обработки строго по графику, указанному в инструкции. «Если пропустить хотя бы один день, действие средства прекращается, и в этот день собаку может укусить клещ», — заключил собеседник агентства.