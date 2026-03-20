В Подмосковье напомнили о штрафах за нарушение правил пожбезопасности на пикниках

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Пикники с разведением костра следует проводить на безопасном расстоянии от сухой травы и деревьев, а после завершения отдыха обязательно полностью потушить огонь, засыпав землей или песком. За нарушение пожарной безопасности в лесах можно получить штраф, а в случае причинения крупного ущерба виновникам грозит до 10 лет лишения свободы, сообщил ТАСС председатель комитета Мособлдумы по имущественным отношениям, природопользованию и экологии Владимир Шапкин.
«При проведении пикников убедитесь, что огонь находится на безопасном расстоянии от сухой растительности и деревьев. Всегда имейте под рукой огнетушитель или ведро с водой для тушения возможных искр. Соблюдайте все правила противопожарной безопасности! После разведения костра на природе обязательно полностью затушите его, засыпав землей или песком. Только когда костер полностью остынет, можно говорить, что он потушен», — сказал Шапкин.
Депутат уточнил, что за несоблюдение предписаний предусмотрена административная и даже уголовная ответственность. Так, штрафы за нарушение правил пожарной безопасности в лесах составят: для граждан — от 15 тыс. до 30 тыс. рублей, для должностных лиц — от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, для юридических — от 100 тыс. до 400 тыс. рублей. За нарушение правил в условиях особого противопожарного режима: для граждан — от 40 тыс. до 50 тыс. рублей, для должностных лиц — от 60 тыс. до 90 тыс. рублей, для юридических — от 600 тыс. до 1 млн рублей. За нарушение правил, повлекшее возникновение лесного пожара, штраф для граждан составит от 50 тыс. до 60 тыс. рублей, для должностных лиц — от 100 тыс. до 110 тыс. рублей, для юридических — от 1 млн до 2 млн рублей.
Также Шапкин рассказал, что за уничтожение или повреждение лесных насаждений путем поджога или неосторожного обращения с огнем предусмотрена уголовная ответственность до 8 лет лишения свободы. В случае причинения крупного ущерба, который оценивается в 50 тыс. рублей и более, виновнику грозит до 10 лет лишения свободы.