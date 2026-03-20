Хоценко показал омский СКК Блинова внутри перед открытием

«Омские крылья» впервые за всю историю вышли в плей-офф ВХЛ и уже на следующей неделе сыграют на обновленном льду СКК имени Блинова! Исторический момент. Мы долго этого ждали! Только Омск! Только победа!" — отметил Виталий Хоценко в соцсети Мах.