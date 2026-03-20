Хоценко показал омский СКК Блинова внутри перед открытием

Губернатор Омской области Виталий Хоценко в четверг, 19 марта 2026 года, анонсировал первые матчи в обновленном СКК имени Блинова, а также показал кадры, сделанные внутри спорткомплекса.

Источник: Соцсети

"Омичи, мы готовы к возрождению легендарного СКК имени Виктора Блинова?

«Омские крылья» впервые за всю историю вышли в плей-офф ВХЛ и уже на следующей неделе сыграют на обновленном льду СКК имени Блинова! Исторический момент. Мы долго этого ждали! Только Омск! Только победа!" — отметил Виталий Хоценко в соцсети Мах.

В пресс-службе омского «Авангарда» уже назвали даты первых матчей, которые там в рамках плей-офф проведет команда ВХЛ «Омские крылья». Игры с челябинским «Челметом» состоятся 27 и 29 марта 2026 года. Чтобы начать плей-офф именно в СКК имени Блинова, Всероссийская хоккейная лига приняла решение перенести первые игры команд из Омска в Челябинск.