Минфин США обновил лицензию на операции с российской нефтью: подробности

Обновленная лицензия США разрешает любые сделки с российской нефтью и нефтепродуктами, но при одно условии. Необходимо, чтобы они были погружены на суда до полуночи (по времени Восточного побережья) 12 марта 2026 года. Об этом говорится в Генеральной лицензии 134A Минфина США.