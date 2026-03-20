Минфин США обновил лицензию на операции с российской нефтью: подробности

США обновили лицензию на операции с нефтью из РФ, в ней речь идёт о трёх странах, на которые не распространяется ее действие.
Обновленная лицензия США разрешает любые сделки с российской нефтью и нефтепродуктами, но при одно условии. Необходимо, чтобы они были погружены на суда до полуночи (по времени Восточного побережья) 12 марта 2026 года. Об этом говорится в Генеральной лицензии 134A Минфина США.
До 11 апреля 2026 года разрешены продажа, транспортировка и выгрузка таких грузов. Под условия подходят и суда, находящиеся под санкциями. Также легализованы все связанные операции, включая швартовку, охрану, ремонт, бункеровку, страхование, спасательные работы и прочие сопутствующие действия.
Под регулирование лицензии подпадают нефть и нефтепродукты, связанные с российскими компаниями из санкционных списков. Документ полностью заменяет Генеральную лицензию 134 от 12 марта 2025 года.
Глава американского Минфина Скотт Бессент объяснил суть временного послабления санкций в отношении российской нефти. Как заявил Бессент, разрешение на продажу в течение месяца топлива, погруженного на суда до 12 марта, направлено на рост предложения. В следствие чего стоимость энергоносителей на глобальном рынке уменьшится.
В свою очередь Корея рассматривает вопрос об импорте нефти и нафты из России. Как уточнили в ведомстве, консультации проводятся на фоне ослабления ограничительных мер в отношении России. При этом в министерстве не раскрыли названия компаний-участников переговоров.
Reuters подтвердило желание закупить российскую нефть китайскими компаниями Sinopec и PetroChina. Уточняется, что представители крупнейших госкомпаний Китая уже начали консультации с российскими поставщиками о заключении новых соглашений.
По словам спецпредставителя президента РФ Кирилла Дмитриева, Европа скоро буквально опустеет из-за «цунами» цен на нефть и газ. Дмитриев связал кризис в Европе с политикой Брюсселя и «глупостью» его лидеров.