Военные РФ сорвали ротацию резервов ВСУ в Запорожской области

Российские военнослужащие сорвали ротацию резервов Вооружённых сил Украины и ликвидировали украинскую бронетехнику в Запорожской области, сообщает Минобороны РФ.
В ведомстве уточнили, что удар нанесли операторы беспилотных летательных аппаратов группировки войск «Восток».
«Расчёты ударных БПЛА группировки войск “Восток” точными попаданиями в уязвимые места уничтожили технику вместе с десантом. Противник также попытался подвезти боеприпасы и имущество на автомобильной технике, но операторы “Востока” засекли движение и уничтожили автомобильную технику на подъездах к позициям», — говорится в сообщении.
В МО отметили, что военные РФ подорвали боеспособность украинских войск в Запорожской области. Украинская сторона потеряла логистическую цепочку, а российские военнослужащие укрепили тактическое преимущество.
Ранее сообщалось, что в Харьковской области было выявлено и ликвидировано четыре расчёта БПЛА противника, которые наносили удары по мирному населению в Белгородской области.
Также стало известно, что российские военнослужащие ликвидировали укреплённые позиции Вооружённых сил Украины в Запорожской области.