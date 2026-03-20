В Ростовской области в ночь на 20 марта были сбиты вражеские беспилотники

В Шолоховском районе Ростовской области силы ПВО отразили воздушную атаку.

Источник: Комсомольская правда

В ночь на 20 марта в Ростовской области были сбиты вражеские дроны. Об этом сообщил в канале МАХ донской губернатор Юрий Слюсарь.

В ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область силы ПВО уничтожили украинские беспилотники в Шолоховском районе.

— Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Будет уточняться, — говорится в сообщении.

Напомним, что 20 марта, после полуночи в Ростовской области была объявлена беспилотная опасность. В уведомлениях от RSCHS жителей просили покинуть открытые участки улиц, зайти в помещение и не приближаться к окнам. В 5 часов 20 минут угроза была снята.

