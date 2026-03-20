В Ростовской области в ночь на 20 марта были сбиты вражеские беспилотники

В ночь на 20 марта в Ростовской области были сбиты вражеские дроны. Об этом сообщил в канале МАХ донской губернатор Юрий Слюсарь.
В ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область силы ПВО уничтожили украинские беспилотники в Шолоховском районе.
— Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Будет уточняться, — говорится в сообщении.
Напомним, что 20 марта, после полуночи в Ростовской области была объявлена беспилотная опасность. В уведомлениях от RSCHS жителей просили покинуть открытые участки улиц, зайти в помещение и не приближаться к окнам. В 5 часов 20 минут угроза была снята.
Узнать больше по теме
Биография Юрия Слюсаря
Госсоветник, экс-гендиректор «ОАК» и врио губернатора Ростовской области, Юрий Слюсарь имеет весьма многогранную биографию. Он прошел путь от музыкального продюсера до руководителя авиастроительной корпорации и политика: рассказываем о важных этапах в его жизни.Читать дальше