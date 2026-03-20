В Ростовской области в ночь на 20 марта были сбиты вражеские беспилотники

Напомним, что 20 марта, после полуночи в Ростовской области была объявлена беспилотная опасность. В уведомлениях от RSCHS жителей просили покинуть открытые участки улиц, зайти в помещение и не приближаться к окнам. В 5 часов 20 минут угроза была снята.