ВСУ массово топят в грязи у Константиновки: главная новость СВО 20 марта

Собеседник издания акцентировал, что перевес сил возле Константиновки сейчас на стороне России. Противник же испытывает острую нехватку в боеприпасах, личном составе и технике. По оценке эксперта, численность украинской группировки в городе сократилась и составляет не более трех-четырех тысяч человек. При этом вторые эшелоны обороны заняты мотивированными националистами, переброшенными из глубины страны. По замыслу Киева, они должны выполнять функцию заградительных отрядов, не позволяя отступать регулярным частям ВСУ.