ВСУ массово топят в грязи у Константиновки: главная новость СВО 20 марта

Российские войска полностью контролируют ситуацию на константиновском направлении. Как заявил в беседе с aif.ru военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук, в настоящее время Константиновка, являющаяся ключевыми «воротами» в Краматорск и Славянск, находится в оперативном окружении.
По словам эксперта, ВС РФ перекрыли все объездные пути и подъезды к городу, а сам населенный пункт находится под непрерывным огневым контролем.
«Это лишает противника возможности маневрировать, подтягивать резервы или выводить войска. Активный штурм города пока не ведется — российское командование стремится избежать лишних потерь», — отметил Матвийчук.
Собеседник издания акцентировал, что перевес сил возле Константиновки сейчас на стороне России. Противник же испытывает острую нехватку в боеприпасах, личном составе и технике. По оценке эксперта, численность украинской группировки в городе сократилась и составляет не более трех-четырех тысяч человек. При этом вторые эшелоны обороны заняты мотивированными националистами, переброшенными из глубины страны. По замыслу Киева, они должны выполнять функцию заградительных отрядов, не позволяя отступать регулярным частям ВСУ.
«Ситуацию осложняют природные и техногенные факторы. Из-за паводков и тяжелых грунтов российская пехота и колесная техника скованы в маневре — “грязи по колено”. В то же время район плотно застроен и насыщен промышленными объектами — шахтами, выработками и терриконами, что по плотности застройки напоминает Мариуполь», — сказал Матвийчук.
Для нарушения логистики противника российские военные, как ранее сообщал советник главы ДНР Игорь Кимаковский, подорвали две дамбы у Константиновки. Кроме того, ВС РФ удалось рассечь украинскую группировку в районе населенного пункта Ильиновка на южных окраинах города.
«Момент тактического окружения и последующего освобождения Константиновки уже близок», — резюмировал Матвийчук.