Скончался известный омский художник-керамист Веселов

Представители МБОУ ДО «Черлакская детская школа искусств» в четверг, 19 марта 2026 года, сообщили о тяжелой утрате: в возрасте 75 лет не стало жившего с семьей в Черлаке живописца Александра Веселева, некоторое время возглавлявшего учреждение.
В биографической справке отмечено, что в 1985 году Александру Веселову доверили организацию и оформление черлакского Историко-краеведческого музея. Отмечается, что фактически на плечи творца возложили его создание, включая формирование первой экспозиции музея, также он отвечал за оборудование помещений, введя, по воспоминаниям местных жителей, новые технологии, актуальные поныне.
Во второй половине 1980-х стартовала также педагогическая деятельность Александра Веселова в местной детской школе искусств, на рубеже нового десятилетия он возглавил учебное заведение, продемонстрировав в последующие годы талант креативного управленца, поднявший ДШИ на новые высоты, отмечено в публикации.
«Александр Александрович был талантливым художником-керамистом со своим видением и оригинальностью исполнения изделий. В его руках глина оживала и из нее рождались удивительные произведения искусства», — подчеркивают коллеги.
Отмечается, что наряду с гончарными изделиями Александр Веселов является автором множества живописных полотен, пребывающих в частных коллекциях не только в пределах страны, но и за рубежом.
В публикации названы дат и место прощания с Александром Александровичем Веселовым. В последний путь его проводят в районном доме культуры в субботу, 21 марта 2026 года. Мероприятие запланировано с 12:30 до 13:30.
