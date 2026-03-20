Скончался известный омский художник-керамист Веселов

В биографической справке отмечено, что в 1985 году Александру Веселову доверили организацию и оформление черлакского Историко-краеведческого музея. Отмечается, что фактически на плечи творца возложили его создание, включая формирование первой экспозиции музея, также он отвечал за оборудование помещений, введя, по воспоминаниям местных жителей, новые технологии, актуальные поныне.