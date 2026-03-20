Власти пообещали ускоренно избавить пригород Челябинска от проблем с электричеством и теплом, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Напомним, несколько зим подряд жители Малиновки, Ключей и ряда других населенных пунктов в Сосновском округе столкнулись с перебоями электроснабжения.
В качестве причин такой ситуации чиновники называют активное индивидуальное жилищное строительство — многие семьи отапливают дома электричеством из‑за отсутствия газа, нагрузка на сети выросла кратно. Сети и подстанции изначально под такие объемы не рассчитывались.
Сейчас принято решение ускорить строительство газопровода высокого давления от Полетаево до Малиновки. Завершить строительство планируется до конца 2026 года.
Этот газопровод, как отмечается в комментарии областного министерства ЖКХ, «позволит обеспечить газом новые и существующие территории, “закольцевать” три газораспределительные станции, существенно расширить возможности для догазификации, снизить нагрузку на электрические сети за счет перехода с электроотопления на газовое».
«Параллельно усиливаем надежность электроснабжения. В рамках летней ремонтной программы реконструируем и отремонтируем порядка 100 километров электрических сетей, продолжим точечно менять трансформаторные подстанции. Наша задача — синхронизировать газификацию, развитие электросетей и планы по жилищному строительству», — обещают власти.