В Росреестре рассказали, что делать с разрушенной недвижимостью

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. «Объекты недвижимости, которые непригодны для эксплуатации и не подлежат восстановлению, нужно снять с государственного кадастрового учета, а также прекратить на них право собственности, если оно было зарегистрировано», — пояснил руководитель Управления Росреестра по ДНР Юрий Сироватко.
Для этого нужно заказать выписку из ЕГРН, пригласить кадастрового инженера для составления акта обследования, а затем подать заявление в МФЦ. Госпошлина не взимается.
Для Донбасса и Новороссии, где разрушены целые населенные пункты, эту процедуру, увы, необходимо будет проходит очень многим собственникам.
Об этом сообщил ТГ-канал «Донбасс решает».
