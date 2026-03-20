Онищенко рассказал об опасности пастереллеза для людей

Люди также могут заболеть пастереллезом, очаги которого были выявлены в Новосибирской области. Об этом сообщил академик РАН Геннадий Онищенко в интервью ТАСС.
«Люди тоже болеют, но, слава богу, не так. Надеюсь, что там не произойдет этого. Собственно, скот уничтожают для того, чтобы не болели люди», — сказал академик.
Онищенко добавил, что в случае с инфекцией, зафиксированной в Новосибирской области, нет ничего необычного. Это заболевание стало забытым. Ситуация долгое время не находилась под контролем.
Ранее в Новосибирской области был введен режим ЧС из-за вспышек заболеваний среди домашнего скота. Для предотвращения дальнейшего распространения инфекций было принято решение об утилизации животных. Принятые меры дали положительный результат.
Как писал KP.RU, правительство Новосибирской области выделило около 200 миллионов рублей на компенсации фермерам, пострадавшим от заражения скота пастереллезом.