Метеостанции Прикамья семь дней подряд фиксируют суточные рекорды тепла

Долгосрочный прогноз холодного марта не оправдался.

Метеостанции Прикамья семь дней подряд фиксируют суточные рекорды тепла, сообщил в своем телеграм-канале «Опасные природные явления» доктор географических наук Андрей Шихов.

«19 марта в Перми максимальная температура воздуха в Перми составила +10,5°С — это на 0,4°С теплее максимума 2019 года, когда был зафиксирован самый ранний на тот момент переход через +10°С. Сейчас этот срок сдвинут на 4 дня назад — на 15 марта», — объяснил учёный.

Он добавил, что на разных территориях Пермского края столбик термометра 19 марта поднимался до отметок +9…+11°С, а прохладнее было лишь в Чёрмозе — там потеплело лишь до +5,7°С. Отклонение температуры от нормы на севере оказалось больше, чем на юге, и составило 9  и более.

«20 марта с высокой вероятностью состоится последний, восьмой рекорд в серии. Сегодня тёплая аномалия второй декады полностью компенсирует холодную аномалию первой, и средняя температура марта выйдет в норму», — уточнил Андрей Шихов.

По словам метеоролога, третья декада марта пока тоже прогнозируется очень тёплой — температура воздуха в конце месяца превысит норму на 4−5°С.

«Тёплым по итогу станет и весь март. Долгосрочный прогноз холодного марта не оправдался. Такие аномалии, которых и близко не было ни разу в истории наблюдений, в долгосрочных прогнозах пока не воспроизводятся», — пояснил он.

Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что начало марта в Пермском крае оказалось холоднее нормы января.