Стирать бельё — грех! Что церковь строго запрещает в Сороки 22 марта 2026

22 марта 2026 года — светлый и строгий день. Православная церковь чтит память 40 мучеников Севастийских, а в народном календаре праздник называют Сороки.
Кем были 40 мучеников Севастийских?
В 320 году в Севастии сорок воинов-христиан отказались принести жертву идолам. Зимой их вывели на замёрзшее озеро и заставили стоять в ледяной воде. А чтобы усугубить муки, язычники затопили баню и предлагали отогреться в ней тем, кто откажется от веры. Всю ночь мученики молились и поддерживали друг друга. Утром один не выдержал и побежал к бане, но упал замертво от жара.
А тюремщик Аглаий, потрясённый стойкостью остальных, сам вошёл в воду, и объявил себя христианином. Над воинами заблистал свет — они не замёрзли, но были убиты за веру. Имена сорока мучеников навсегда остались в памяти церкви как пример мужества и преданности Богу.
Что можно делать 22 марта 2026.
Испечь 40 булочек с мёдом — «жаворонков» — и раздать их близким, детям, нуждающимся.
Испечь 40 маленьких орешков из овсяной или ржаной муки и, начиная с этого дня, по одному бросать на улицу, символически «отгоняя мороз».
Посещать могилы усопших, заказывать в храме панихиды и молебны.
Жёнам и матерям военных следует молиться 40 мученикам о защите своих близких.
Молодым мужчинам и мальчикам покачаться на качелях, в старину верили, что это придаст здоровье и силу.
Что нельзя делать 22 марта 2026.
Заниматься физической работой, убираться, стирать, шить, делать ремонт — внимание должно быть обращено к памяти усопших и молитве, а не к суете. Труд, не требующий срочности, лучше отложить, чтобы не рассеивать душевный покой.
Давать взаймы — считалось, что деньги, отданные из рук, «уносят» благополучие семьи. Кроме того, в пост важно не материальное, а духовное: милостыня и помощь бескорыстная ценятся выше долгов.
Сердиться и конфликтовать — в день памяти мучеников, отдавших жизнь за веру, особенно важно хранить мир в сердце. Гнев и злословие разрушают ту тишину, в которой рождается молитва.
Обращать внимание на сны — в народе верили, что в переходные дни поста сны могут быть тревожными или обманчивыми. Церковь же учит не искать знамений, а доверяться Богу и не придавать снам мистического значения.