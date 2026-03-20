В лето — с новой техникой: в Омске обновляют парк для уборки и благоустройства

По его словам, официальный период летнего содержания городских площадей длится с 16 апреля по 14 октября. Для этого периода формируется перечень обязательных работ и парк техники. У городских служб находится 564 единицы дорожной и строительной техники, из них 522 единицы уже полностью готовы к работе, ещё 42 — на ремонте, но к назначенной дате они будут на ходу.
«Если считать по нормативам, нам требуется порядка 700 единиц техники. То есть некоторое количество всё-таки в дефиците, но в основной массе мы обеспечены машинами», — отмечает депутат.
Также идёт закупка новой техники, в частности, мини-экскаваторов, усиливается парк подметально-уборочных машин, комбинированных дорожных машин и пылесосов.
«Бывает, что необходимо выкопать небольшую траншею или яму, а для этого приезжает большой, тяжёлый экскаватор, который параллельно разрушает всё вокруг. Поэтому сейчас приобретаются компактные мини-экскаваторы — небольшие по размеру и весу, на пневмоходу, на резиновой гусенице, чтобы выполнять такие ювелирные работы».
Как отметил депутат, в этом году объём так называемой прибордюрки будет больше, так как после ремонтных работ теплосетей и аварий осталось много раскопов, которые нужно убрать.
Таким образом, в Омске подготовка к началу весенне-летнего периода продолжается.