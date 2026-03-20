Что церковь строго запрещает в Сороки 22 марта 2026

В 320 году в Севастии сорок воинов-христиан отказались принести жертву идолам. Зимой их вывели на замёрзшее озеро и заставили стоять в ледяной воде. А чтобы усугубить муки, язычники затопили баню и предлагали отогреться в ней тем, кто откажется от веры. Всю ночь мученики молились и поддерживали друг друга. Утром один не выдержал и побежал к бане, но упал замертво от жара.