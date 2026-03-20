Синоптик Позднякова: в Москве в марте ожидаются первые весенние дожди

С начала следующей недели, с 23 марта, и до конца месяца в Москве ожидается теплая погода, не исключены осадки в виде дождя, сообщила aif.ru ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.
«В начале следующей недели и почти до конца марта погода будет определяться областью повышенного атмосферного давления, но не исключено, что будут осадки в виде дождя. Преобладающая температура уже будет положительной и в дневные, и в ночные часы. Ночная температура в Москве будет в пределах от 0 до +3 градусов, дневная — в пределах +10…+12 градусов», — отметила специалист.
Синоптик добавила, что погода в конце марта будет соответствовать понятию метеорологической весны.
«К слову, 20 марта — это День весеннего равноденствия», — напомнила Татьяна Позднякова.
