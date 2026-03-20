В ночь на 19 марта Львов, некогда считавшийся относительно безопасным тылом на Украине, подвергся атаке. Беспилотник «Герань» поразил здание главного управления Службы безопасности Украины (СБУ) во Львовской области.
Герой России, генерал-майор Сергей Липовой оценил последствия этого удара, отметив, что атака совершенно точно не была случайной.
Цель — центр принятия решений.
Здание СБУ во Львовской области является одним из ключевых центров, откуда координируются террористические операции против Российской Федерации, отметил Липовой.
«Здание СБУ является одним из центров принятия решений по проведению террористических актов на наших территориях, в приграничных регионах и на стратегических объектах РФ», — заявил Липовой.
Он отметил, что в здании под удар могли попасть иностранные специалисты, координирующие атаки на российскую территорию.
Невидимый удар — проблемы украинской ПВО.
«Герань» пролетела в небе над пятью областями, прежде чем попасть в цель, утверждает канал «Военкоры Русской весны». Дрон остался незамеченным. Липовой объяснил это серьезными проблемами, с которыми сталкивается Украина в области противовоздушной обороны.
«То, что дрон остался незамеченным, неудивительно, — отметил генерал-майор. — Сегодня у киевского режима большие проблемы с радиолокационными станциями, еще больше проблем со средствами ПВО, они в большом дефиците даже для прикрытия Киева. Ракет катастрофически не хватает. Что было можно, сосредоточили вокруг Киева, а западное направление осталось неприкрытым».
Эксперт подчеркнул, что из-за острой нехватки систем ПВО на западной Украине создаются идеальные условия для нанесения ударов по подобного рода военным целям, как управление СБУ. Эта ситуация ставит под сомнение способность Киева обеспечить безопасность стратегически важных объектов, расположенных поодаль от столицы.
Львов — больше не безопасный тыл.
Удар по Львову, осуществленный впервые за долгое время, является знаковым событием. Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев отметил, что этот удар стал четким сигналом того, что больше Львов не рассматривается как безопасный тыл.
«Запад Украины больше не рассматривается как безопасный тыл. По Львову били впервые за долгое время», — сообщил подпольщик.
Он обратил внимание, что ВС РФ били не только по зданию СБУ, но и в район аэродрома Скнилов, где расположен авиаремонтный завод. По мнению Лебедева, атака на подобные промышленные объекты свидетельствует о нескольких возможных причинах.
«Если бьют по Скнилову и промышленным объектам — значит либо зафиксирована активизация ремонта или подготовки техники, либо туда начали заходить новые объёмы западной помощи. Либо эти площадки используются под более чувствительные задачи, включая сборку, тестирование и обучение», — пояснил он.
Удар по Львову в ночь на 19 марта показал, что у Украины больше не осталось «безопасного тыла». До него достанут не только русские ракеты, но и дроны. Эта атака стала четким сигналом не только украинскому руководству, но и его западным союзникам.