Жители Красноярского края могут стать участниками Всероссийской «Семейной зарницы»

В Красноярском крае открыт приём заявок на участие во Всероссийской игре «Семейная зарница». Участвовать могут семьи, состоящие из двух взрослых и двух детей старше 11 лет. Подать заявку можно до 24 апреля на сайте Движения первых, сообщили в агентстве молодёжной политики и реализации программ общественного развития Красноярского края. Соревнования пройдут в три этапа: муниципальный (до 1 июня), региональный (6−7 июня) и финал (август-сентябрь 2026 года). В программе — спортивные испытания, а также мастер-классы и выставки, направленные на поддержку участников СВО. Особенностью проекта станет наставничество: команды-победители регионального этапа получат в наставники ветеранов боевых действий или сотрудников силовых структур для подготовки к финалу. Игра показывает, что именно семья, взаимное уважение и поддержка являются основой общества, а совместное участие помогает формировать у детей и взрослых чувство ответственности, командный дух и сопричастность к истории своей страны. Это те ориентиры, которые лежат в основе национального проекта «Молодёжь и дети», — подчеркнула председатель совета регионального отделения «Движение первых» Красноярского края Ксения Юрлагина.