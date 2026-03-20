Минобороны РФ: российские военные запутали ВСУ в Красноармейске

Российские военнослужащие запутали украинских военных в Красноармейске с помощью трофейных радиостанций, сообщило Минобороны РФ.

Источник: Аргументы и факты

Российские военнослужащие запутали Вооружённые силы Украины в Красноармейске в Донецкой народной республике, сообщает Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что в ходе освобождения города бойцы российской группировки войск «Центр» использовали трофейные радиостанции.

Напомним, командир роты Александр Работалов заявил, что российские военные при освобождении Красноармейска зашли в город незамеченными. По его словам, украинские командиры не понимали, куда «пропадают» их бойцы.

В начале декабря президенту Российской Федерации Владимиру Путину доложили об освобождении Красноармейска в Донецкой народной республике, а также Волчанска в Харьковской области. Путин подчеркнул, что успехи ВС РФ в Красноармейске обеспечат поступательное решение всех задач.

Ранее сообщалось, что в Харьковской области было выявлено и ликвидировано четыре расчёта БПЛА противника, которые наносили удары по мирному населению в Белгородской области.

Также стало известно, что российские военнослужащие ликвидировали укреплённые позиции Вооружённых сил Украины в Запорожской области.

Узнать больше по теме
Покровск (украинское название, российское — Красноармейск): описание и стратегическое значение одного из крупнейших городов Донбасса
Город с богатой историей и стратегическим значением, Красноармейск — крупный промышленный центр и транспортный узел Донбасса. В материале рассказываем главное об этом населенном пункте в контексте СВО и событий 2025 года.
Читать дальше