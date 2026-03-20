Российские военнослужащие запутали Вооружённые силы Украины в Красноармейске в Донецкой народной республике, сообщает Минобороны РФ.
В ведомстве уточнили, что в ходе освобождения города бойцы российской группировки войск «Центр» использовали трофейные радиостанции.
Напомним, командир роты Александр Работалов заявил, что российские военные при освобождении Красноармейска зашли в город незамеченными. По его словам, украинские командиры не понимали, куда «пропадают» их бойцы.
В начале декабря президенту Российской Федерации Владимиру Путину доложили об освобождении Красноармейска в Донецкой народной республике, а также Волчанска в Харьковской области. Путин подчеркнул, что успехи ВС РФ в Красноармейске обеспечат поступательное решение всех задач.
Ранее сообщалось, что в Харьковской области было выявлено и ликвидировано четыре расчёта БПЛА противника, которые наносили удары по мирному населению в Белгородской области.
Также стало известно, что российские военнослужащие ликвидировали укреплённые позиции Вооружённых сил Украины в Запорожской области.