Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Боец Меерхофф: старые немцы относятся к полякам как к людям «второго сорта»

Военнослужащий отметил, что французы, испанцы и британцы «в поле» так не работают, как жители Восточной Европы.

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Старшее поколение немцев относится к гражданам стран Восточной Европы, в частности к полякам, как к людям «второго сорта». Об этом заявил выполняющий задачи в зоне СВО в составе одной из группировок войск ВС РФ военнослужащий Мартин Меерхофф.

«Например, [старшее поколение немцев относится] к польскому народу не так хорошо, как к французскому или испанскому. Старые немцы думают, что все с Востока (Восточной Европы — прим. ТАСС) — это люди “второго сорта”. Что-то не в порядке в уме у таких немцев. И это видно — поляки [в основном] у нас на хозяйстве работают, много людей с Украины там работают. Такая работа, которую немцы не делают, потому что они “сидят выше”, — сказал он на видео, которое есть в распоряжении ТАСС, отвечая на вопрос об отношении немцев к гражданам других стран Евросоюза.

Меерхофф заметил, что, например, французы, испанцы и британцы «в поле» так не работают.

Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше