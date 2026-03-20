Эксперт Тараданов: рыба в озерах Тюменской области заражена меньше, чем в реках

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Рыба в озерах Тюменской области заражена описторхозом в меньшей степени, чем в реках региона, однако поражение паразитами периодически фиксируется. Об этом рассказал ТАСС заведующий лабораторией диагностики и молекулярно-генетического анализа Тюменского филиала ГНЦ РФ ФГБНУ «ВНИРО» Иван Тараданов.
Ранее местные СМИ сообщали о том, что несколько видов рыб заражены паразитами в тюменских реках.
«В озерах рыба поражена в меньшей степени, однако инвазия паразитами периодически наблюдается. Тюменская область расположена в гиперэндемичной по описторхозу зоне», — рассказал он.
Тараданов отметил, что в регионе около восьми видов рыб заражены описторхозом. В реках Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов возбудители описторхоза у карповых рыб регистрируются повсеместно. Поражение рыб данным паразитом — специфика Обь-Иртышского бассейна, в который входят все три субъекта.
Для профилактики описторхоза специалисты рекомендуют отказаться от употребления сырой рыбы, соблюдать гигиену при разделке и приготовлении речной рыбы. Важно тщательно термически ее обрабатывать — промораживать, варить не менее 15−20 минут с момента закипания, жарить небольшими кусками в течение 20 минут.
Ранее ТАСС сообщал, что четыре вида рыб семейства карповых больше всего поражены в тюменской реке Тура, доля их заражения может достигать 100%. Наиболее высокие значения зараженности отмечены в нижнем течении Иртыша и его притоках в Тобольском районе Тюменской области — после впадения реки Тобол. Зараженность карповых рыб возрастает по мере их продвижения от пойменных водоемов к магистральным рекам. Она наблюдается как вблизи населенных пунктов, так и на их территории.