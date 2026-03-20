Ричмонд
+4°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Алексей Текслер поздравил мусульман Южного Урала с праздником Ураза-байрам

Это один из двух важнейших дней в календаре у тех, кто исповедует ислам.

Источник: 1obl.ru

Сегодня, 20 марта, мусульмане Челябинской области отмечают праздник Ураза-байрам (Ид аль-Фитр), который знаменует окончание поста в священный месяц Рамадан. Это особый день в календаре, когда верующие открывают свои сердца для милосердия и благодарят Всевышнего за дарованные силы пройти одно из самых сложных испытаний.

«На протяжении шестнадцати веков Ураза-байрам символизирует стойкость, терпение и силу воли, которые приводят к чистоте помыслов и побуждают людей творить добро. Всем нам одинаково близки традиционные ценности, которые объединяют людей всех конфессий и тех, кто еще ищет свою дорогу к вере», — отметил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

В праздничный день он пожелал всем верующим крепкого здоровья и весеннего настроения.

Напомним, Ураза-байрам отмечается в первый день месяца Шавваль, который следует за Рамаданом. Его дата непостоянна, поскольку определяется по лунному календарю.