Алексей Текслер поздравил мусульман Южного Урала с праздником Ураза-байрам

Сегодня, 20 марта, мусульмане Челябинской области отмечают праздник Ураза-байрам (Ид аль-Фитр), который знаменует окончание поста в священный месяц Рамадан. Это особый день в календаре, когда верующие открывают свои сердца для милосердия и благодарят Всевышнего за дарованные силы пройти одно из самых сложных испытаний.
«На протяжении шестнадцати веков Ураза-байрам символизирует стойкость, терпение и силу воли, которые приводят к чистоте помыслов и побуждают людей творить добро. Всем нам одинаково близки традиционные ценности, которые объединяют людей всех конфессий и тех, кто еще ищет свою дорогу к вере», — отметил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.
В праздничный день он пожелал всем верующим крепкого здоровья и весеннего настроения.
Напомним, Ураза-байрам отмечается в первый день месяца Шавваль, который следует за Рамаданом. Его дата непостоянна, поскольку определяется по лунному календарю.