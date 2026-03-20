«Дело чести»: после участия в СВО доброволец из ФРГ хочет получить гражданство России

Служивший в одном из подразделений Минобороны РФ доброволец из Германии Мартин Меерхофф выразил желание получить российское гражданство. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.
Доброволец отметил, что в прошлом году переехал в Россию и получил разрешение на временное проживание.
«Я читал указ президента, что можно получить гражданство после одного года участия в СВО. Я очень хочу получить это гражданство, это во-первых. И во-вторых, участие в СВО для меня — это дело чести», — сказал военный.
По словам Меерхоффа, если он вернется в Германию, его ожидает тюремный срок. Он не хочет жить в ФРГ и считает ее «сумасшедшим домом». Военный добавил, что с детства был заинтересован в России, ее культуре, литературе и музыке.
Ранее KP.RU сообщал, что в 2025 году российское посольство во Франции получило 170 заявлений от французов, желающих стать гражданами России. В ведомстве отметили, что в основном хотят переехать семьи с детьми из-за пропаганды.