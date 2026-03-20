В Новосибирске за год похоронили 616 умерших, не имеющих родственников

В Новосибирске за 2025 год похоронили 956 человек за счет бюджета, из них 616 умерших не имели близких родственников. Об этом сообщили в отчете департамента потребительского рынка мэрии.
На содержание общественных кладбищ из казны направили 181,1 миллиона рублей. Большую часть этих денег, почти 120 миллионов рублей, потратили на зарплату сотрудникам и страховые взносы.
Кроме того, в течение года подрядчики занимались вырубкой аварийных деревьев на кладбищах, чтобы освободить место для будущих захоронений. На эти работы по контрактам потратили более 16,4 миллиона рублей.