Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новосибирске за год похоронили 616 умерших, не имеющих родственников

Всего похоронили 956 человек за счет бюджета.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирске за 2025 год похоронили 956 человек за счет бюджета, из них 616 умерших не имели близких родственников. Об этом сообщили в отчете департамента потребительского рынка мэрии.

На содержание общественных кладбищ из казны направили 181,1 миллиона рублей. Большую часть этих денег, почти 120 миллионов рублей, потратили на зарплату сотрудникам и страховые взносы.

Кроме того, в течение года подрядчики занимались вырубкой аварийных деревьев на кладбищах, чтобы освободить место для будущих захоронений. На эти работы по контрактам потратили более 16,4 миллиона рублей.