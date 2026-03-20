Суд обязал муниципалитет в Омской области оборудовать мусорки на кладбищах

Прокуратура через суд добилась исполнения требований законодательства об отходах в населенных пунктах Кромы и Каскат.

Источник: Комсомольская правда

В Исилькульском районе Омской области суд удовлетворил исковое требование прокуратуры об обязании администрации Каскатского сельского округа оборудовать контейнерные площадки для сбора твёрдых коммунальных отходов на кладбищах в селах Кромы и Каскат. Проверка выявила отсутствие специальных мест для мусора, что нарушает федеральное законодательство в сфере обращения с отходами производства и потребления.

Ранее надзорное ведомство уже вносило представление главе администрации сельского округа, однако меры по устранению нарушений приняты не были. В связи с этим прокуратура была вынуждена обратиться в суд с требованием понудить орган местного самоуправления исполнить обязательства по благоустройству мест захоронений.

Решение суда вступило в законную силу и подлежит обязательному исполнению. Контроль за реализацией судебного акта возложен на прокуратуру Исилькульского района.

Оборудование контейнерных площадок на кладбищах соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям и способствует поддержанию чистоты в местах массового посещения гражданами. Региональные нормы благоустройства предусматривают обязательное оснащение таких объектов инфраструктурой для сбора отходов.