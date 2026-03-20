В России участились случаи подпольного производства учебников «Просвещения»

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Рост подпольного производства контрафактных учебников и учебных пособий для начальной и средней школы, выпускаемых под брендом «Просвещение», зафиксирован в последнее время. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе издательства.
«За последнее время участились случаи подпольного производства контрафактных учебников и учебных пособий для начальной и средней школы, выпускаемых под брендом “Просвещение”. Основная доля подделок сегодня приходится на учебные пособия для начальной школы», — говорится в сообщении.
В издательстве сообщили, что наибольшая активность подпольных типографий в прошлом году фиксировалась в Южном и Крымском федеральных округах, а заказчиками чаще всего выступали представители Кавказского региона — контрафакт находили в Кабардино-Балкарской Республике и Ставропольском крае.
Значительная часть такой продукции реализуется через маркетплейсы. В одном из обращений учебники, приобретенные у индивидуального предпринимателя на онлайн-площадке, были направлены на санитарную экспертизу. Исследование показало, что использование контрафактных пособий способствует развитию близорукости у детей из-за нарушения типографских норм (нестандартные шрифты, низкое качество бумаги), уточнили в пресс-службе.