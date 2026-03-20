Так дорого не было еще никогда: цены на говядину в Новосибирске сильно выросли

НОВОСИБИРСК, 20 марта, ФедералПресс. В Новосибирской области зафиксирован устойчивый рост цен на говядину. За несколько лет цены выросли на 75%.

Источник: РИА "Новости"

В среднем в Новосибирской области килограмм говядины в начале 2026 года стоил 770 рублей. Такие данные приводит Новосибирскстат.

Как пишет «НГС», за последние четыре года цены на мясо постоянно росли. По данным органов статистики, еще в марте 2022 года говядина в регионе в среднем стоила 444 рубля за килограмм. А самый сильный скачок цен был зафиксирован весной 2025 года: цена поднялась с 535 рублей до 671 рубля за килограмм. За последний год изменения тоже заметные: рост цены составил более 100 рублей.

Ранее сообщалось о том, что в Новосибирской области была зафиксирована рекордная инфляция.