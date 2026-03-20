«Органичная пара»: Юлианна Караулова опубликовала фото с мужем и сыном

Певица и телеведущая Юлианна Караулова очень редко размещает в соцсети фото с мужем Андреем и сыном Александром. Но на днях она сделала исключение, опубликовав серию домашних снимков.
На фото семья выглядит счастливой, улыбаясь в камеру. Сама певица с юмором подписала снимки, предложив подписчикам угадать, кто на кого похож, и сразу дала подсказку: «Сын, понятно, на меня».
Многие поклонники согласились с ней, отметив, что мальчик является ее копией. А в облике мужа Карауловой разглядели сходство с голливудской звездой.
«Не знаю насчет схожести, но вы очень органичная пара»; «Супруг на Николаса Кейджа похож!»; «Про Кейджа, я так понимаю, писать вообще не надо», — написали пользователи, отмечая, какая теплая атмосфера царит в семье артистки.
Певица Вера Брежнева разместила в соцсети фото из парижского отеля Ritz, на котором красуется с роскошным помолвочным кольцом. Она прилетела во Францию, чтобы посетить Парижскую неделю моды. Помимо публикаций с фешен-показов, артистка также опубликовала серию снимков, где показала помолвочное кольцо с огромным бриллиантом.