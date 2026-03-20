Продюсер Рудченко: зрители отправляют Долину на пенсию

Лариса Долина упустила время, когда она могла изменить ситуацию в свою пользу после скандала с квартирой в Хамовниках, заявил aif.ru продюсер Павел Рудченко. Так он прокомментировал ситуацию, которая возникла во время выступления народной артистки на фестивале «Триумф Джаза» в Санкт-Петербурге.
Напомним, Долина завершала фестиваль и вышла к публике неожиданно для многих — в тот момент, когда саксофонист Игорь Бутман общался с аудиторией. Он попрощался со зрителями под овации и только затем анонсировал появление народной артистки. После этого зал покинуло около 50 человек. Демарш не смутил певицу: по крайней мере внешне она не подала виду, что чем-то обижена или оскорблена, и продолжала петь. Несмотря на произошедшее, некоторые поклонники всё же остались до конца и после выступления вручили Долиной цветы.
«Я не верю в то, что певица может изменить ситуацию в свою пользу. Время, когда всё можно было исправить в пользу артистки, было упущено. Своими заявлениями и поведением после скандала с квартирой Долина лишь подтвердила свою позицию: она выше всех, снисходительно общается со зрителями, вместо того чтобы благодарить их за свои заслуги и регалии. Ведь звездой она стала именно благодаря людям», — сказал Рудченко.
Продюсер констатировал: судя по многочисленным комментариям в соцсетях, повестка Ларисы Долиной уже многим надоела.
«Люди приняли для себя решение: они фактически отправляют её на пенсию и не хотят видеть в информационном пространстве», — резюмировал Рудченко.
Дело Долиной по квартирному вопросу всё не утихает. Напомним, что певица подала в суд иск о взыскании 176 миллионов рублей к Анжеле Цырульниковой, фигурировавшей в уголовном деле как курьер, и «дропперам» Дмитрию Леонтьеву, Артуру Каменецкому и Андрею Основе.
Цырульникову приговорили к 7 годам колонии и штрафу в размере 1 млн рублей в ноябре 2025 года, Леонтьева и Каменецкого — к семи годам колонии и штрафу 900 тыс. рублей, Основу — к четырем годам колонии и штрафу 900 тыс. рублей.
