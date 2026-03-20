Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пожар в гаражном кооперативе «Восток-15» в Омске повредил автомобиль

Спасатели ликвидировали возгорание за 14 минут.

Источник: Комсомольская правда

В Омске вечером 19 марта произошел пожар в гараже на территории кооператива «Восток-15». В результате огня повреждены внутренняя отделка строения, личные вещи и легковой автомобиль, находившийся внутри.

Возгорание началось в 18:59. К моменту прибытия спасателей пламя охватило внутреннюю отделку помещения и имущество собственника. От воздействия высоких температур повреждено лакокрасочное покрытие автомобиля и задняя фара.

Пожар на площади 6 кв. м ликвидировали шесть сотрудников МЧС России с привлечением двух единиц спецтехники. Открытое горение удалось устранить к 19:13.

Сейчас дознаватели устанавливают обстоятельства произошедшего. Проверка проводится в соответствии с требованиями федерального законодательства о пожарной безопасности и порядке расследования причин возгораний.

Собственникам гаражей в Омске рекомендуется регулярно проверять состояние электропроводки, не хранить в помещениях легковоспламеняющиеся вещества и соблюдать правила эксплуатации отопительных приборов. Своевременное соблюдение мер предосторожности помогает предотвратить пожары и сохранить имущество.