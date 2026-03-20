Пожар в гаражном кооперативе «Восток-15» в Омске повредил автомобиль

В Омске вечером 19 марта произошел пожар в гараже на территории кооператива «Восток-15». В результате огня повреждены внутренняя отделка строения, личные вещи и легковой автомобиль, находившийся внутри.
Возгорание началось в 18:59. К моменту прибытия спасателей пламя охватило внутреннюю отделку помещения и имущество собственника. От воздействия высоких температур повреждено лакокрасочное покрытие автомобиля и задняя фара.
Пожар на площади 6 кв. м ликвидировали шесть сотрудников МЧС России с привлечением двух единиц спецтехники. Открытое горение удалось устранить к 19:13.
Сейчас дознаватели устанавливают обстоятельства произошедшего. Проверка проводится в соответствии с требованиями федерального законодательства о пожарной безопасности и порядке расследования причин возгораний.
