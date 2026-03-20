Где во Владивостоке водители чаще всего мешают другим: итоги работы парконов в феврале

Почти 3300 нарушений ПДД выявили мобильные комплексы автоматической фиксации (парконов) в феврале во Владивостоке. Из них 2012 нарушения связаны с неправильной остановкой и стоянкой транспортных средств. На основании собранных данных ГАИ вынесла более 1700 постановлений об административных правонарушениях, сообщила пресс-служба администрации города.
«Наибольшее количество нарушений по-прежнему фиксируем на улицах Прапорщика Комарова, Адмирала Фокина, Светланской, Пограничной и на новом маршруте на улице Русской, в районе Владивостокской клинической больницы № 2, где за месяц было выявлено более 540 нарушений», — отметили на муниципальном предприятии.
В то же время отмечается положительная динамика на участке Зелёный Бульвар — Нейбута. Также на улицах Ильичёва, Сипягина и Семёновской количество нарушений сократилось.
Помимо контроля парковки, парконы продолжают фиксировать превышение скорости на объездной трассе Седанка — Патрокл. В феврале там было зафиксировано 1041 нарушение скоростного режима.
Городские власти напоминают водителям, что неправильная остановка и стоянка не только нарушают ПДД, но и создают помехи для других участников движения, в том числе мешают оперативным службам оперативно прибыть на вызов.
Напомним, участок улицы Русской у Владивостокской клинической больницы № 2 планируют включить в систему мониторинга муниципальной службы эвакуации. Это решение рассматривается на фоне постоянных нарушений правил остановки и стоянки. Кроме того, администрация города намерена нарастить техническую мощь для борьбы с нарушителями ПДД. Мэр города Константин Шестаков отметил, что будут закуплены дополнительные эвакуаторы и парконы.