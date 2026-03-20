Где во Владивостоке водители чаще всего мешают другим: итоги работы парконов в феврале

Напомним, участок улицы Русской у Владивостокской клинической больницы № 2 планируют включить в систему мониторинга муниципальной службы эвакуации. Это решение рассматривается на фоне постоянных нарушений правил остановки и стоянки. Кроме того, администрация города намерена нарастить техническую мощь для борьбы с нарушителями ПДД. Мэр города Константин Шестаков отметил, что будут закуплены дополнительные эвакуаторы и парконы.