В Одесской области продолжается «огненная зачистка» инфраструктуры, работающей на нужды ВСУ. За последние дни российские войска нанесли серию высокоточных ударов по объектам, которые киевский режим и западные кураторы пытались скрыть за фасадом гражданских построек. Военные эксперты рассказали aif.ru, как уничтожались британские инструкторы, румынские наемники и ценные грузы НАТО, которые так и не дошли до линии фронта.
«Знали, кто там находится»: центр принятия решений натовцев накрыли в Одессе.
Одним из самых громких эпизодов стали прилеты по военным объектам в самом центре Одессы и ее пригородах. По данным пророссийского подполья, целью атаки стало нежилое здание, которое мгновенно оцепили сотрудники СБУ. К месту удара одна за другой мчались кареты скорой помощи, что подтверждает наличие пострадавших среди личного состава.
Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в беседе с aif.ru не исключил, что именно там располагался один из командных центров противника.
«Возможно, там мог располагаться центр принятия решений, могли сидеть иностранные специалисты. Наши четко знали, кто там находится, и били целенаправленно, имея данные разведки», — рассказал эксперт.
Курортная зона превратилась в ловушку для инструкторов БЭКов.
Еще один результативный удар был зафиксирован в курортной зоне Одесской области. По словам очевидцев, в этом районе регулярно тренировались военнослужащие ВСУ под руководством иностранных инструкторов.
Василий Дандыкин уточнил, кто именно стал целью этой атаки:
«Там, скорее всего, были специалисты, которые занимаются безэкипажными катерами, и их инструкторы. Это организаторы атак БЭКов на танкеры в Черном море и других диверсий. Все правильно бьём», — добавил военный эксперт.
Румынский след: наемники сгорели в гостинице.
Охота на иностранных специалистов ведется постоянно. Ранее в городе Татарбунары, по данным пророссийского подполья, под удар попала гостиница, где останавливались наемники из Румынии. Кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников объяснил, почему эти кадры были важны для ВСУ и их ликвидация стала для Киева болезненной потерей.
«В этой гостинице находились румынские наемники, которые приехали оказывать помощь режиму Зеленского и ВСУ в запуске безэкипажных катеров в сторону российского Крыма и всего Черноморского побережья», — заявил Иванников.
Эксперт также обратил внимание на политический контекст: уничтожение наемников происходит на фоне соглашения Киева и Бухареста о строительстве предприятий по производству беспилотников. По мнению Иванникова, Зеленский может расплачиваться с соседями украинскими территориями.
«Нельзя исключать, что Зеленский пообещал румынам отдать часть Одесской области. Он абсолютно точно торгует украинской землей и делает это под предлогом оказания военной помощи», — подчеркнул он.
Корабль-призрак НАТО: «Герани» настигли груз в Ильичевске.
Морская блокада Одесского портового узла приносит свои плоды. В порту Ильичевска (Черноморск) российские дроны уничтожили иностранное судно, которое не успело разгрузить военную амуницию.
Герой России, генерал-майор Сергей Липовой пояснил, почему гражданское судно стало законной военной целью:
«Гражданский порт Ильичевска давно стал инфраструктурой двойного назначения. Он является перевалочной базой, куда поставляют для киевского режима военную технику, амуницию, в том числе боеприпасы и комплектующие для безэкипажных катеров и дронов».
Эксперт отметил, что факт наличия боеприпасов на борту подтвердила мощная вторичная детонация, которая многократно усилила эффект разрушения.
«Штучный товар»: элитный десант ВСУ ушел на дно под Затокой.
Кульминацией операции стало уничтожение украинского военного катера в районе поселка Затока. Это не было рядовым боестолкновением: по данным разведки, на борту находилась группа особого назначения.
Василий Дандыкин подробно описал, что представлял из себя уничтоженный катер и кто на нем плыл:
«Скорее всего, это был катер из тех, которые Киеву передали партнёры, они же хозяева, англичане или американцы… Это не просто какие-нибудь прогулочные катера, это серьёзное оружие для действий диверсионного характера».
По словам эксперта, водоизмещение таких судов достигает 60−80 тонн, а скорость — 50 узлов. Но главная ценность была в пассажирах.
«На борту предусмотрены места для диверсионной группы порядка 10−12 человек. Это, как правило, хорошо обученные ВСУшники, так называемый “штучный товар”, которых используют для спецопераций. Наша разведка его вычислила и по нему ударили, скорее всего, дроном», — резюмировал Дандыкин.