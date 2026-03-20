КрасКом раскрыл все данные о качестве воды в Красноярске

Водопроводная вода в Красноярске проверяется по 70 показателям.

Ко Дню водных ресурсов КрасКом опубликовал результиаты проверки качества питьевой воды в Красноярске. Каждый житель может узнать состав воды из своего крана. На сайте оргнизации отчеты разделены по семи водозаборам и районам.

Водопроводная вода в Красноярске проверяется по 70 показателям. Ежедневно лаборанты берут 40 проб по городу. Исследования подтверждают: вода в Красноярске остается неизменной более ста лет.

Скважины уходят на глубину 20−25 метров под русло Енисея, поэтому паводки и засуха на качество не влияют. Вода мягкая, круглый год холодная — не выше +13 градусов, и имеет отличные вкусовые свойства, отмеченные наградами.