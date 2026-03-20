В РФ планируют задействовать до 2 тыс. беспилотников в лесном хозяйстве

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. До двух тысяч беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) готовы к использованию в лесном хозяйстве России предстоящим летом для обнаружения пожаров и других целей. Об этом заявил ТАСС заместитель руководителя федерального агентства лесного хозяйства Александр Панфилов.
«Мы оцениваем общее количество до 2 тыс. беспилотников, которые могут быть использованы. Порядка 1,5 тыс. легких беспилотников мультикоптерного типа весом менее 30 кг закуплена для лесного хозяйства в рамках национального проекта “Беспилотные авиационные системы”. В Авиалесоохране порядка 150 беспилотников», — сказал Панфилов.
По его словам, наиболее активно они используются как средство разведки лесопожарной обстановки во время тушения огня. Кроме того, на Ямале тяжелые беспилотники заменяют пилотируемую авиацию во время облетов для обнаружения лесных пожаров. Также отрабатывается применение БПЛА в режиме противопожарной вышки, когда закрепленный беспилотник поднимается на определенную высоту для обзора окрестностей. Но использование БПЛА не ограничивается противопожарной деятельностью.
«В Красноярском крае будет проводиться большой эксперимент для использования БПЛА при заключительном осмотре лесосеки. Лесозаготовитель с лесосеки ушел и нужно посмотреть, что он там после себя оставил. Нет ли порубочных остатков, которые дают пожарную опасность, не вышел ли он за пределы рубки. В крае от 30 до 50 тыс. лесосек при средней удаленности километров в 300−500 от места, куда можно приехать на машине. БПЛА будут использоваться для того, чтобы провести осмотр и фотофиксацию», — рассказал замглавы Рослесхоза.
Также БПЛА начинают использоваться для осмотра противопожарной безопасности рядом с трубопроводами и линиями электропередачи, которые тянутся на сотни километров. Другим областями применения может стать контроль за восстановлением леса и оценка его состояния.