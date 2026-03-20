В РФ планируют задействовать до 2 тыс. беспилотников в лесном хозяйстве

«В Красноярском крае будет проводиться большой эксперимент для использования БПЛА при заключительном осмотре лесосеки. Лесозаготовитель с лесосеки ушел и нужно посмотреть, что он там после себя оставил. Нет ли порубочных остатков, которые дают пожарную опасность, не вышел ли он за пределы рубки. В крае от 30 до 50 тыс. лесосек при средней удаленности километров в 300−500 от места, куда можно приехать на машине. БПЛА будут использоваться для того, чтобы провести осмотр и фотофиксацию», — рассказал замглавы Рослесхоза.