Ростовский суд решил ликвидировать две опасные мусульманские организации

Ростовский областной суд принял решения о ликвидации двух религиозных организаций — Главного духовного управления мусульман Ростовской области и местной организации «Сабр» (терпение). Иски о прекращении их деятельности направило региональное управление Минюста.
Как сообщили в суде, заседания состоялись 18 и 19 марта 2026 года. В обоих случаях суд установил наличие грубых нарушений законодательства о свободе совести и религиозных объединениях.
Кроме того, выяснилось, что члены ликвидируемых организаций, включая лицо, действовавшее от их имени без доверенности, включены Федеральной службой по финансовому мониторингу в перечень организаций и физических лиц, причастных к экстремистской деятельности.
Решения суда пока не вступили в законную силу и могут быть обжалованы. После вступления в силу организации будут исключены из Единого государственного реестра юридических лиц.
Обе ликвидированные организации — «Главное духовное управление мусульман Ростовской области» и ростовская община «Сабр» — возглавлял один и тот же человек. Их руководителем являлся Ахмед Абусупьянов, уроженец Дагестана, который фигурировал в качестве заинтересованного лица на обоих судебных процессах.
Ещё в июле 2025 года имя Абусупьянова было внесено в «список экстремистов и террористов» Росфинмониторинга. Широкую известность он получил в июне 2024 года, когда участвовал в переговорах с террористами, захватившими заложников в ростовском СИЗО-1. Те переговоры успехом не увенчались — в ходе последовавшего штурма шестеро нападавших были ликвидированы.
Менее чем через год в отношении Абусупьянова возбудили уголовное дело. Его заподозрили в сопротивлении представителю власти (ч. 2 ст. 213 УК РФ) и участии в деятельности экстремистской организации (ч. 2 ст. 282.2 УК РФ). По данным следствия, муфтий мог сотрудничать с запрещенной в России экстремистской структурой «Ат-Такфир Валь-Хиджра».